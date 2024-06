Euro 2024, Espagne : l’impressionnante prise de pouvoir de Fabian Ruiz

Après l’Allemagne la veille, l’Espagne commence son tournoi par un carton ! À l’occasion du troisième match de l’Euro 2024 et dans le prolongement de la victoire de la Suisse devant la Hongrie, l’Espagne était aux prises avec la Croatie au stade Olympique de Berlin. Dans cette première affiche très relevée du groupe B, la Roja avait fort à faire face à un adversaire qu’elle avait difficilement battue en finale de la Ligue des Nations, en juin 2023. Si l’enjeu était de taille pour la Roja, qui entendait confirmer la dynamique affichée lors de sa campagne de qualification, la rencontre a, quant à elle, été à sens unique puisque les troupes de Luis de la Fuente ont largement dominé les débats (3-0) grâce notamment à une performance XXL réalisée par Fabian Ruiz.

Titularisé dans un milieu à trois aux côtés de Rodri et de Pedri, le Parisien est sorti du lot. Outre sa faculté à rayonner à la récupération, l’ancien Napolitain a été de surcroît le plus décisif. Preuve en est à la 28e minute où l’Espagnol, profitant d’une récupération haute de son coéquipier Marc Cucurella, a idéalement lancé Alvaro Morata dans la profondeur, auteur de l’ouverture du score et devenu au passage le 3e meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 7 réalisations. Dans la foulée, le numéro 8 de la Roja s’est rapidement mué en buteur en crochetant Luka Modric avant d’enchaîner du pied gauche pour tromper Dominik Livakovic (32e). Si l’on s’attendait à voir la jeunesse dorée de la Roja incarnée par Lamine Yamal prendre le pouvoir face aux Croates, c’est bel et bien le natif de Los Palacios y Villafranca qui a marqué son territoire. Décisif aux avant-postes, il a dominé son sujet au milieu de terrain en faisant preuve d’une belle solidité dans les duels (4/5 duels remportés) et de sérieux dans ses transmissions (65 ballons touchés, 91% de passes réussies).

Crédité d’un 8/10 et élu homme du match par notre Rédaction, Fabian Ruiz a marqué des points supplémentaires auprès de son sélectionneur et monte en puissance, à l’image de sa fin de saison séduisante sous les couleurs du Paris Saint-Germain. «Je suis heureux du grand match que nous avons joué. La Croatie est une équipe avec de grands joueurs. Alvaro Morata me dit toujours de le chercher en profondeur, qu’il se démarque toujours. J’ai vu l’écart et il a fait le travail avec un grand contrôle et un beau but qui nous a permis d’ouvrir le score. Je suis aussi heureux de marquer avec mon pays dans un Championnat d’Europe, mais surtout, pour la victoire de l’équipe», s’est réjoui le principal intéressé à l’heure d’analyser sa performance exceptionnelle de la soirée au coup de sifflet final avant de louer la force collective des siens :

«Mais je pense que c’est le travail de l’équipe qui a été fondamental. Tout ce que nous avons fait, tout ceux qui ont joué, même ceux qui étaient à l’origine sur le banc, ont participé au résultat. La clef du succès ? C’est l’équipe. Cette victoire est le résultat du fait que nous travaillons en équipe. On est vraiment ensemble et c’est fondamental… Dans un tournoi comme celui-ci, vous devez récupérer et être concentré, car nous avons un autre match difficile contre l’Italie.» À l’image de son équipe, Fabian Ruiz a plus que rempli sa part du contrat à Berlin et a montré quelques certitudes qui ont de quoi ravir les supporters espagnols. Touché par la grâce à Berlin, le Parisien tentera de poursuivre sur sa lancée le 20 juin prochain face à l’Italie, tenante du titre. En attendant, l’Espagne occupe la première place du groupe B et a fait un grand pas vers la qualification pour le tour suivant.