AS Monaco : le revanchard Arthur Zagre attend son heure

L'été dernier, plusieurs Titis du PSG ont quitté le nid pour prendre leur envol. C'est le cas d'Arthur Zagre. Considéré comme l'un des grands espoirs du club parisien, le jeune homme a gravi tous les échelons au sein du club de la capitale. Après avoir évolué en U17 puis en U19, il a eu du temps de jeu avec la réserve francilienne. Récompensé de ses efforts et de ses bonnes prestations, le natif de Neuilly-sur-Seine, âgé de 16 ans à l'époque, avait ainsi paraphé son premier contrat professionnel le 20 septembre 2018. Celui-ci était d'une durée de trois ans (jusqu'en 2021) et devait lui rapporter 2 millions d'euros sur l'ensemble du bail. Tout se déroulait donc parfaitement pour le latéral gauche, élu d'ailleurs meilleur espoir du Paris Saint-Germain en 2018.

Un départ surprise du PSG

Après tout cela, la suite logique était donc d'intégrer le groupe professionnel petit à petit. Ce qui a fini par arriver pour Arthur Zagre. Présent notamment lors de la pré-saison du PSG l'été dernier, il avait notamment marqué deux minutes après son entrée en jeu lors du match amical face Dresde. Considéré comme l'un des grands espoirs du club, le jeune homme âgé alors de 17 ans pouvait commencer à rêver un peu plus grand. D'autant que le Paris Saint-Germain avait l'intention de miser sur lui. Thomas Tuchel lui avait assuré qu'il aurait du temps de jeu durant la saison 2019-2020. Et il avait tenu parole en lui offrant ses premières minutes au plus haut niveau. En effet, il avait joué 25 minutes face à Toulouse lors de troisième journée de Ligue 1 Conforama (victoire 4-0) le 25 août dernier. Quatre jours plus tard, le 29 août, Arthur Zagre quittait définitivement la capitale.

Approché par Nice et Lille, qui souhaitaient un prêt, il rejoignait l'AS Monaco à la surprise générale. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Arthur Zagre (17 ans) en provenance du Paris Saint-Germain. Le latéral gauche s’engage pour 3 saisons»,pouvait-on lire sur le communiqué du club princier. Fermé à un départ initialement, le PSG avait finalement changé son fusil d'épaule et avait accepté de transférer son joueur de manière définitive. Dans l'opération, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'était pas malheureux et avait récupéré environ 10 millions d'euros. Un bonus de 15% à la revente ainsi qu'une priorité de rachat de 35 millions d'euros avaient aussi été inclus. Barré par la concurrence côté gauche, puisque Juan Bernat et Layvin Kurzawa étaient présents, Zagre a donc préféré prendre la poudre d'escampette et poursuivre sa progression sur le Rocher.

Trois apparitions à Monaco cette saison

C'est ce qu'il avait expliqué lors de sa présentation à Monaco. « A Paris, pour un jeune du centre de formation c’est dur d’avoir du temps de jeu vu les joueurs de classe mondiale qu’il y a là-bas. J’ai choisi un club plus "modeste" pour jouer et progresser. Comme il n’y avait plus d’équipe réserve (au PSG), je ne savais pas si je jouerais en pro ou en U19, donc j’ai préféré assurer le coup ». Apparu à quelques reprises dans le groupe convoqué les jours de matches, le latéral désormais âgé de 18 ans a dû patienter avant d'avoir sa chance. Le 17 novembre dernier, il avait joué 27 minutes lors de la défaite face au LOSC en Coupe de la Ligue (3-0). C'était son seul match avec le groupe pro de l'AS Monaco en 2019. En 2020, sous les ordres de Robert Moreno, l'ancien du PSG espérait avoir plus de temps de jeu.

Après avoir joué 12 minutes face à Saint-Pryvé/Saint-Hilaire en Coupe de France le 20 janvier (victoire 3-1), il enchaînait 72 minutes face à l'ASSE le 28 janvier (défaite 1-0, Coupe de France). Il s'agissait de sa première titularisation avec Monaco. Mais c'était aussi sa dernière, lui qui a été envoyé notamment avec la réserve. Avec trois apparitions au total avec les pros (111 minutes jouées), la première saison d'Arthur Zagre en Principauté ne s'est pas forcément passée comme il l'espérait. Mais le jeune homme, sacré malgré tout champion de France avec le PSG puisqu'il a joué un match avec le club de la capitale cette saison; est encore en apprentissage. Il devrait d'ailleurs avoir beaucoup plus l'occasion de s'exprimer la saison prochaine. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre Oleg Petrov qui a assuré que l'ASM allait insister sur la progression des jeunes talents. Une belle occasion à saisir pour un Arthur Zagre prêt à montrer à tout le monde ce qu'il a dans le ventre !