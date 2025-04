Christophe Dugarry dézingue les joueurs de l’OM

La correction reçue à Monaco (3-0) était celle de trop pour Christophe Dugarry. Au micro de RMC, l’ancien attaquant de Bordeaux a explosé face au niveau de jeu proposé par les coéquipiers de Mason Greenwood, soulignant que «la première demi-heure était une purge ! Ils ont des pieds tordus ! Rendez le salaire, rendez l’oseille ! Allez vous acheter des pieds ! Ils ne savent pas faire un contrôle.»

Un avis tranché qui contraste avec celui plus mesuré de l’ancien international polonais Damien Perquis, qui explique que «sur la dynamique de résultats, l’Olympique de Marseille est derrière. Il faut savoir aussi si l’entraîneur a encore son groupe avec lui ou pas. Et sur ce point-là, je pense que De Zerbi ne l’a pas, contrairement à Lyon et Lille.» Avec cinq défaites lors de leurs sept dernières sorties, les Marseillais ont dilapidé une avance considérable et abandonné la deuxième place à Monaco d’une courte tête.