Liga : Séville et Villarreal se quittent dos à dos

Grands d’Espagne qui ont raté leur début de saison, Villarreal (13e) et Séville (15e) croisaient le fer ce dimanche à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pour le compte de la 15e journée de Liga. Une rencontre qui était globalement assez cadenassée pendant plus d’une heure et qui s’est débloqué en fin de rencontre. Sur un bon travail d’Adria Pedrosa, c’est Kike Salas qui a ouvert le score pour les Andalous (75e).

Dans la foulée, Villarreal a su égaliser grâce à son vétéran José Luis Morales (77e). Villarreal pensait même tenir la victoire en toute fin de match mais le but de Ben Brereton Diaz a été refusé pour hors-jeu (90e +5). Conséquence, les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1 qui n’arrange personne. Villarreal grimpe douzième mais n’accroche pas encore le bon wagon.