Séville FC - Real Madrid : les compositions officielles

La 37e journée de Liga a lieu ce dimanche et nous offre un duel intéressant entre le Séville FC et le Real Madrid. A domicile, les Andalous s’organisent en 4-2-3-1 avec Ørjan Nyland dans les buts derrière José Angel Carmona, Kike Salas, Loïc Badé et Juanlu Sanchez. Le double pivot est assuré par Lucien Agoumé et Nemanja Gudelj avec Dodi Lukebakio et Suso sur les ailes. Devant, Alvaro Garcia est placé en attaque avec Djibril Sow en soutien.

De leur côté, les Merengues s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin comme dernier rempart. Devant lui, Federico Valverde, Jesus Vallejo, Jacobo Ramon et Fran Garcia composent la défense. Aurélien Tchouaméni est placé comme sentinelle avec Luka Modric et Arda Güler à ses côtés. Enfin, Jude Bellingham évolue en soutien de Kylian Mbappé et Endrick.

Les compositions :

Séville FC : Nyland - Carmona, Salas, Badé, Sanchez - Agoumé, Gudelj - Lukebakio, Sow, Suso - Garcia

Real Madrid : Lunin - Valverde, Jacobo Ramon, Vallejo, Fran Garcia - Modric, Tchouaméni, Güler - Bellingham - Mbappé, Endrick