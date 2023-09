Neymar se fait démolir par sa compagne

La suite après cette publicité

Cette semaine, la vie privée de Neymar a encore fait couler de l’encre. En effet, Marca a révélé mercredi qu’il avait été surpris en compagnie de deux femmes en Espagne. Le média ibérique a indiqué qu’il avait été très affectueux et proche avec elles. Ce, alors que sa compagne Bruna Biancardi est enceinte et devrait accoucher dans un mois. Cette dernière est sortie du silence sur ses réseaux sociaux pour commenter ce nouvel écart du Ney. «Bonsoir. Je suis consciente de ce qui s’est passé et encore une fois je suis déçue. Mais dans la dernière partie de ma grossesse, mon attention et mes préoccupations se tournent exclusivement vers ma fille et c’est tout ce à quoi je vais penser pour le moment. Merci pour vos aimables messages», a-t-elle écrit.

Une nouvelle fois trahie, la mannequin a aussi liké un message plutôt clair. « Si vous êtes père d’une fille, ou, même si vous ne l’êtes pas encore, imaginez votre fille à 18 ans, sortir avec un garçon comme toi, avec ton caractère et ta réputation, accepterais-tu son petit ami ? Si la réponse est non, commencez à traiter les filles des autres comme vous aimeriez que la vôtre soit traitée !» Bruna Biancardi commence visiblement à en avoir assez, elle qui aurait pourtant accepté un pacte d’infidélité de la part du Brésilien. Celui-ci est le suivant selon AS : «ils doivent être discrets, ils doivent utiliser des préservatifs dans leurs relations sexuelles et ils ne doivent pas embrasser sur la bouche». Neymar n’a pas respecté un voire plusieurs points de ce pacte.