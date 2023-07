France Football dévoile le classement complet du joueur français de la saison

Comme chaque année, le magazine France Football s’amuse à classer les meilleurs joueurs français de la saison. La campagne 2022-2023 n’échappe pas à la règle, elle qui aura été marqué par l’incroyable Coupe du Monde au Qatar, remportée au nez et à la barbe de l’équipe de France par l’Argentine de Lionel Messi. Sans surprise, Kylian Mbappé écrase le scrutin avec 115 points reçus, soit 70 de plus que son dauphin Karim Benzema. Auteur d’une saison fantastique sur le plan personnel, la star du Paris Saint-Germain aura une nouvelle fois été étincelant avec les Bleus pendant la Coupe du Monde. Malgré son triplé en finale face à l’Albiceleste, l’ancien monégasque n’a pu éviter la défaite des siens aux tirs au but.

Derrière Kylian Mbappé, on y retrouve Karim Benzema, deuxième meilleur français de l’année selon France Football. Pour sa dernière danse avec le Real Madrid, le buteur de 35 ans aura tout de même planté à 31 reprises en 43 rencontres. Pour compléter le podium, Antoine Griezmann. Du haut de teinture rose, "Grizou" a retrouvé des couleurs avec une formidable saison à 15 buts et 16 passes décisives en 38 journées de Liga. Mike Maignan et Randal Kolo-Muani, deux anciens pensionnaires de Ligue 1, achèvent le top 5. À noter également les présences de Christopher Nkunku, Alexandre Lacazette, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot ou encore Olivier Giroud dans le top 10 signé France Football.

Le classement complet :

Kylian Mbappé (Paris-SG), 115 points. Karim Benzema (Real Madrid, ESP), 45 points. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, ESP), 32 points. Mike Maignan (AC Milan, ITA), 24 points. Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort, ALL), 12 points. Christopher Nkunku (RB Leipzig, ALL), 9 points. Alexandre Lacazette (Lyon), 8 points. Eduardo Camavinga (Real Madrid, ESP), 7 points. Adrien Rabiot (Juventus Turin, ITA), 3 points.

-. Olivier Giroud (AC Milan, ITA), 3 points.

Dayot Upamecano (Bayern Munich, ALL), 2 points. Brice Samba (Lens), 1 point. Théo Hernandez (AC Milan, ITA), 0 point.

-. William Saliba (Arsenal, ANG), 0 point.

-. Elye Wahi (Montpellier), 0 point.