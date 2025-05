De Zerbi, Rabiot, mercato XXL : Medhi Benatia fait de grandes annonces !

Porté par l’approche de jeu élaborée de Roberto De Zerbi, l’OM a sécurisé sa qualification directe pour la Ligue des champions dès la 32ème journée, grâce au succès (3-1) au Havre le 10 mai 2025. Ce samedi soir, les Phocéens espèrent verrouiller la 2ème place de la Ligue 1 contre le Stade Rennais à domicile. Sous Roberto De Zerbi, l’OM a bouclé le printemps en pleine confiance : jeu de possession rythmé, pressing haut et cohésion retrouvée ont permis à l’équipe de verrouiller sans suspense son retour en Ligue des champions. Le succès au Havre a symbolisé cette dynamique : un football fluide, porté par des cadres relancés et une défense devenue solide, a définitivement mis les concurrents hors de portée. Surtout, l’Italien a réconcilié le groupe avec son public. Les tribunes du Vélodrome, pleines et vibrantes, ont accompagné une fin de saison où la sérénité a remplacé les doutes de l’hiver. Avec une identité de jeu enfin claire, un vestiaire soudé et une direction déjà tournée vers le mercato estival, Marseille aborde la prochaine campagne européenne sur un élan enthousiaste et ambitieux.

En avant-match contre les Rennais, le directeur sportif, Medhi Benatia, a dressé un bilan général de la saison : «on a eu une saison compliquée. C’est compliqué, mais c’est le championnat, c’est un championnat qui a été engagé jusqu’au bout, donc je pense que pour le téléspectateur, c’était en tout cas plaisant à voir. Après bien sûr que l’objectif est réalisé, donc c’est beaucoup de soulagement surtout, beaucoup de fierté aussi d’avoir réussi en tout cas à inverser un peu la tendance, parce qu’on sait que l’année dernière, c’était compliqué. On avait à cœur avec le président vraiment d’apporter de la joie à ces gens-là, à ce peuple-là, et aujourd’hui de voir cette ambiance, même si malheureusement, il manque nos supporters aussi, les fidèles les winners. Le stade va être plein. Les gens sont contents et sont fiers. Il y a beaucoup de bonnes choses. Pablo m’a fait confiance, Pablo m’a demandé de venir l’aider sur ce projet, c’est un projet qui me tient à cœur, je l’ai dit la semaine dernière, c’est différent d’une carrière de joueur de foot, c’est beaucoup plus de responsabilité, on a tout un club entre guillemets en gestion. Avec Pablo, on est investi à 100%. On a la confiance du boss. On ne peut pas se permettre de déjouer. Je suis là, tant qu’on peut apporter quelque chose, tant que Pablo a besoin de moi, tant que l’Olympique de Marseille a besoin de moi. Ce club mérite la Ligue des Champions. On a 3 clubs français, on ne peut pas ne pas avoir l’OM, c’est une anomalie. On va couper une semaine et repartir en faisant une belle équipe, garder les meilleurs éléments et avoir le maximum de stabilité». Par la suite, le dirigeant marocain a fait des annonces sur l’été à venir.

Benatia fait déjà des promesses !

Sur le mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont placé le chantier défensif en tête de liste des priorités, sans pour autant délaisser le secteur. Après avoir réalisé de gros coups surprenants l’été dernier, l’OM est bien déterminé à frapper encore fort dans quelques mois sur le marché. Une rumeur autour de Leroy Sané a même été un temps mentionné. Medhi Benatia a été très clair sur le sujet : «c’est simple, tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayés. Donc après, il peut venir, il peut ne pas venir. Des fois, tu as un agent qui te dit, tu le sens qu’il est un peu surpris de l’appel parce qu’il se dit mais attends comment ils comptent le payer. Moi, j’ai toujours dit que quand tu passes un coup de fil, tu perds 20 minutes, 15 minutes, tu présentes un projet, ça ne coûte rien. On sait qu’on a été une équipe toute l’année, on a mis pas mal de buts, on en a encaissé aussi beaucoup. On a un jeu aussi assez offensif, mais c’est vrai qu’avec le départ de Lilian (Brassier ndlr), on avait décidé de faire jouer Kondo (Geoffrey Kondogbia ndlr) derrière, qui avait d’ailleurs été très bon derrière, qui a toujours rendu service. Il y aura des discussions de peut-être remettre Kondo à sa place au milieu et essayer de faire deux centraux, parce qu’avec 55 matchs, il va nous manquer des éléments derrière, même si on a Leo (Balerdi), on a Luiz Felipe qui a été pas mal blessé aussi cette saison, il a pas eu beaucoup de chance. On veut renforcer derrière, on sait que devant, il va falloir aussi faire quelque chose. On a envie de porter un peu plus d’un-contre-un, un peu plus de joueurs capables de provoquer, d’éliminer sur les côtés. On sait que dans l’idée de football, en tout cas, du coach, c’est important. Donc voilà, on va essayer de ramener des joueurs de qualité, des joueurs qui puissent apporter une vraie plus-value à ce club. On va essayer de faire un mix. Après, c’est sûr que quand tu joues 55 matchs, comme on espère les jouer l’année prochaine avec la Coupe d’Europe. Il va falloir être prêt tous les week-ends et tous les mardis mercredis pour aller jouer à Madrid, à Manchester, peu importe avec la tête haute, et faire un match digne de ce qu’on a envie de faire. Après, on va se renforcer avec nos possibilités. On a fait, je pense, déjà l’été dernier un gros travail, avec des joueurs comme Rabiot, comme Højbjerg, comme Mason, Gouiri au mois de janvier, l’entraîneur De Zerbi, sans Coupe d’Europe. Je ne suis pas inquiet, des joueurs, il y en a. Marseille, ça a toujours attiré les bons joueurs, et ça, il n’y a pas raison que ça change».

Adrien Rabiot semble plus que jamais destiné à prolonger l’aventure sur la Canebière, où son profil devenu indispensable s’inscrit au cœur du projet marseillais. En tout cas, Benatia n’a pas caché son optimisme et surtout l’importance de conserver le milieu français : «quand j’ai appelé Adrien Rabiot, il n’y a personne qui pensait qu’Adrien Rabiot allait venir à l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, il va recevoir le prix du meilleur joueur de la saison. Peut-être que sans Adrien Rabiot, tu ne vas pas en Ligue des Champions aussi parce qu’il a été monstrueux toute la saison. Et la vérité, c’est quand je l’ai appelé, la première phrase que je lui ai dit, vous pouvez lui demander, j’ai dit "Adrien, tu vas peut-être me prendre pour un fou mais je ne suis pas fou". J’ai une idée, j’ai un plan. Est-ce que tu peux m’écouter ? Il m’a dit "non tu rigoles, je t’écoute", ça a commencé comme ça la discussion. Et aujourd’hui, il est là et on est bien contents qu’il soit là, on espère qu’il va continuer parce qu’avant de parler des recrues, une de mes priorités en tout cas, c’est de garder Adrien Rabiot aussi parce que humainement, pas seulement le joueur. Vous voyez le joueur, moi, je parle surtout de l’homme, du mec à l’intérieur du vestiaire, c’est extraordinaire, c’est un top joueur, donc on va tout faire pour essayer de le conserver avec nous et on va ramener des joueurs avec la personnalité, des joueurs qui peuvent assumer ce stade aussi et qui rentrent dans la caractéristique du jeu qu’on veut mettre en place et que le coach demande».

Alors que des bruits de couloirs avaient un temps mentionné des problèmes internes en Roberto De Zerbi et une partie de son vestiaire, la relation semble finalement plus que jamais au beau fixe. Et Medhi Benatia a tenu à faire taire les fausses idées et renouveler sa confiance en l’entraîneur italien : «De Zerbi ? Je connais très bien la valeur de notre entraîneur. Il a toujours su trouver des solutions même quand c’était compliqué durant la saison. A l’arrivée, on a été une trentaine de fois sur le podium. Quand on parle de complications, de difficultés, ça reste quand même mesuré. Notre qualification n’est pas volée. On a vu par rapport à l’année dernière une grande amélioration aussi sur le plan du jeu. Je sais qu’hier, à la conférence, il a dit que lui, il attendait un petit peu plus parce que c’est un perfectionniste, et c’est normal, il veut toujours plus. On a vu certains matchs où on a pris du plaisir. Comme il a dit, on arrive en fin de saison. C’est tout le temps en fin de saison qu’on doit se rencontrer. Le coach, les dirigeants, le président, il y aura pas mal de discussions à tous les niveaux du club pour savoir ce que chacun veut faire, comment on voit le futur. On est content du travail, du résultat, de l’investissement. Roberto met beaucoup d’émotion. Il vit pour son travail. Il arrive à 08h30 et repart à 17h00. C’est quelqu’un qui avait été déçu par la défaite à Auxerre. Trois semaines après, il a dit qu’il pouvait rester 5 ans ici. Donc, ça fait partie aussi du personnage. Il est comme ça, il vit le truc à 200 à l’heure. C’est pour ça qu’il va bien avec cette ville et ces gens». Dans le murmure des soirées d’été qui s’annoncent, les promesses de mercato soufflées par Medhi Benatia résonnent comme une déclaration d’amour à l’OM, promettant des retrouvailles enflammées entre la Canebière et des talents prêts à embraser le Vélodrome.