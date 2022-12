André-Pierre Gignac rêve de voir son fils jouer pour le Mexique en 2034

Pensionnaire des Tigres au Mexique depuis 2015, l'attaquant international français André-Pierre Gignac (37 ans, 36 sélections/7 buts) a totalement adopté ce pays, à tel point que son fils de 7 ans est né au Mexique et possède la nationalité. Fox Sports l'a questionné sur le futur de cette sélection et il voit déjà loin !

« J'attendrais jusqu'en 2034 car un attaquant va arriver, mon Eden Gignac. Et il va beaucoup aider. Il est mexicain et gaucher, imaginez ! », a lancé l'ancien joueur de l'OM pour son troisième enfant, qui sera alors âgé de 18 ans à ce moment-là. Il opterait donc plus pour les couleurs d'El Tri que tricolores.