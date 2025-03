Lens : deux mauvaises nouvelles avant le choc face à l’OM

Le RC Lens est maudit. Neuvième du classement de Ligue 1 après quatre défaites de rang, le club artésien se rend à Marseille samedi prochain dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Et malheureusement pour Will Still, son effectif est décimé.

Lui qui doit déjà composer sans plusieurs blessés (Satriano, Petric, Labeau-Lascary, Chavez) et tout un tas de suspendus (Thjomasson, Nzola, Fulgini, Facundo Medina), l’entraîneur des Sang et Or a annoncé en conférence de presse que ses deux gardiens Hervé Koffi et Mathew Ryan sont incertains en raison de pépins au genou et aux ischios.

Suivez le match OM - Lens sur DAZN.