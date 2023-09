AS Monaco - OGC Nice : les compositions officielles

Gros match pour l’ouverture de la 6ème journée de Ligue 1 avec l’AS Monaco qui reçoit l’OGC Nice dans un derby du Sud à Louis II ce vendredi soir (suivez la rencontre en direct sur FM). Deux équipes qui réalisent un bon début de saison, Monaco est leader du championnat avec 3 victoires et 2 matchs nuls et les Niçois sont 3èmes avec 2 succès pour 2 nuls. Les Monégasques surprennent beaucoup de monde depuis le mois d’août avec un jeu séduisant et la meilleure attaque avec 15 buts inscrits. Individuellement, Golovin retrouve un haut niveau avec 2 buts et 1 passe décisive. En face, les Aiglons ont eu du mal sur le mois d’août mais ont très bien repris après la trêve internationale avec un jeu qui se met en place et un grand succès contre le PSG au Parc des Princes lors de la dernière journée. Les joueurs de Farioli possèdent, eux, la meilleure défense de la Ligue 1 avec 4 buts encaissés. Le dernier affrontement entre les deux équipes à Louis II s’était soldé par une victoire des Niçois sur le score de 3-0.

Côté terrain, Adi Hütter garde ses hommes forts du début de saison mais avec un changement en attaque. Zakaria entouré de Magassa et Singo derrière, Vanderson et Henrique pour animer les côtés avec un double pivot Camara-Fofana puis un triplette offensive composée de Balogun qui fête sa première titularisation, Minamino et Golovin. Farioli reste aussi dans la même dynamique avec son 4-3-3. Todibo et Dante en défense centrale avec Lotomba et Bard sur les côtés. Un milieu à trois avec Sanson, Ndayishimiye et Thuram. Puis Diop et Laborde sur les côtés de l’attaque pour alimenter Moffi.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Köhn - Singo, Zakaria, Magassa - Vanderson, Camara, Fofana (cap.), Henrique - Minamino, Balogun, Golovin.

OGC Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante (cap.) Bard - Sanson, Ndayishimiye, Thuram - Laborde, Moffi, Diop.