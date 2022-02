Cameroun : Rigobert Song nommé sélectionneur à la place Toni Conceiçao

Le Cameroun change de sélectionneur. La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) a annoncé ce lundi le départ du Portugais Toni Conceiçao, qui a échoué à la 3ème place de la CAN 2021 organisée au pays. Le technicien de 60 ans a été remplacé dans la foulée par Rigobert Song. Une décision émanant des « Très Hautes Instructions de Monsieur le Président de la République », comme mentionné par Narcisse Mouelle Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, dans un communiqué.

La suite après cette publicité

L'ancien défenseur de Metz, Lens ou encore de Liverpool aux 137 capes avec les Lions Indomptables (4 buts) aura la lourde charge de qualifier sa nation pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, et donc de laver l'affront de la CAN 2021. Le Cameroun devra, pour ce faire, se défaire de l'Algérie en barrage, les 25 et 29 mars prochains. Rigobert Song retrouve pour sa part une sélection dans laquelle il a officié en tant qu'adjoint pendant plusieurs années, prenant également la tête de la sélection olympique en 2018.