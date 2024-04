PSG : Kylian Mbappé veut faire très mal au Real Madrid !

Et si on assistait à une finale Real Madrid - PSG en Ligue des Champions ? C’est tout à fait possible, alors que les Merengues devront tout de même venir à bout du Bayern Munich, pendant que les Parisiens devront en faire de même face au Borussia Dortmund. Mais les deux sont favoris de leur double-confrontation, et des retrouvailles en finale sont donc fort probables…

Ce qui impliquerait, vous l’aurez deviné, un choc entre l’actuel club de Kylian Mbappé et celui qu’il rejoindra dans quelques semaines. Le Bondynois, qui avait pourtant d’abord promis de prolonger comme révélé en exclusivité dans nos colonnes ce samedi, pourrait donc bien défier ses futurs partenaires et son futur public quelques semaines avant d’être présenté en grande pompe comme nouveau galactique au Bernabéu. Autant dire que son attitude et le moindre geste seraient épiés et surveillés de très près…

Le Ballon d’Or dans le viseur

Comme l’indique Defensa Central, le joueur en est très conscient. Il sait que ça pourrait être un match assez spécial et compliqué à aborder, alors que tout le monde attend de savoir comment il célebrerait un éventuel but par exemple. Mais dans sa tête, c’est très clair : l’objectif sera de faire le plus de mal possible au Real Madrid et de n’avoir aucune pitié avec son futur club. Il donnera tout pour quitter le PSG par la grande porte et la tête haute, et pour cela, il devra briller contre les Merengues.

Surtout, Mbappé pense aussi au Ballon d’Or. Il sait que c’est dans ce genre de match qu’il doit performer pour enfin obtenir le Graal des distinctions individuelles. Encore plus quand certains de ses futurs coéquipiers, comme Vinicius Jr ou Jude Bellingham, sont aussi de sérieux candidats pour être sacrés. Gagner une éventuelle finale face à eux mettrait le Bondynois dans une situation de grand favori. Clairement, Mbappé ne fera pas le moindre cadeau à son futur club…