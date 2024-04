Kylian Mbappé avait promis de prolonger au PSG !

Cela ne fait plus aucun doute. Kylian Mbappé va poursuivre sa carrière en Espagne, du côté du Real Madrid. Lié jusqu’en juin prochain avec les champions de France en titre, l’attaquant parisien tentera, avant cela, de mener les Rouge et Bleu vers un premier sacre historique en Ligue des Champions. Si nous vous révélions, le 7 janvier dernier, que le Bondynois avait finalement donné son accord pour rallier la capitale espagnole, ce bouillant dossier a pourtant connu quelques rebondissements. Ainsi, selon nos dernières informations, l’international tricolore (77 sélections, 46 buts) avait, dans un premier temps, promis de prolonger avec l’écurie parisienne.

La suite après cette publicité

Selon nos indiscrétions, l’ancien Monégasque s’était, en effet, entretenu avec Nasser al-Khelaïfi la veille de la rencontre face au FC Lorient, le 12 août dernier (0-0). Une réunion au cours de laquelle le Tricolore de 25 ans avait fait la promesse à son président de prolonger son bail dans la Ville Lumière. Quelques heures après la victoire lors du Trophée des champions face à Toulouse (2-0), l’attaquant parisien avait, par ailleurs, confirmé publiquement, pour la première fois, l’existence d’un accord qui lui a permis de mettre fin au conflit qui existait l’été dernier entre son président et lui.

À lire

Le FC Barcelone et le PSG s’affrontent cette fois pour Bernardo Silva

Kylian Mbappé est revenu sur ses promesses !

«Je n’ai pas encore pris ma décision. Je n’ai pas fait de choix. Avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été (lors de l’été 2023, ndlr), peu importe ma décision. On a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. Donc on va dire que c’est secondaire», avait notamment confié le numéro 7 parisien. Pourtant, malgré ces deux promesses effectuées et cette sortie médiatique, KM7 a bien décidé d’enfiler le maillot merengue dans les prochains mois. Un retournement de situation provoquant logiquement la colère du boss parisien.

La suite après cette publicité

Après plusieurs années d’hésitation, de réflexion ou rétractation, Kylian Mbappé a en effet annoncé son choix définitif à Nasser al-Khelaïfi, qui avait, jusqu’alors tout fait pour le convaincre de rester et prolonger. Au cours de cet échange, le buteur de 25 ans, sûr de sa décision, a, par ailleurs, demandé à "NAK" de ne pas surenchérir. En ne s’alignant pas sur la volonté présidentielle, le droitier d’1m78 a finalement provoqué la colère de ses supérieurs. Une issue difficile à encaisser pour les hautes sphères parisiennes qui pourront, malgré tout, se consoler avec une possible fin de saison historique où le PSG de Luis Enrique reste toujours en course pour un quadruplé historique.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. Avec une victoire de l’OL face au PSG vous pouvez gagner jusqu’à 504€.