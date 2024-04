PSG : Luis Enrique dévoile sa recette pour signer un quadruplé historique

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique est inarrêtable. Dos au mur après sa défaite au Parc des Princes, le club de la capitale a finalement trouvé les ressources mentales nécessaires pour renverser la situation face au FC Barcelone, mardi dernier, à Montjuïc. Une remontada historique (6-4 sur l’ensemble des deux rencontres) permettant aux Parisiens de rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions, où ils retrouveront le Borussia Dortmund, tombeur de l’Atlético de Madrid lors des quarts de finale. Alors que son équipe est toujours présente sur les trois tableaux, Luis Enrique s’est présenté, tout sourire, en conférence de presse avant de défier l’Olympique Lyonnais lors de la 30e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’Ibérique d’afficher les ambitions du club avant ce sprint final.

«On entre dans le dernier mois et demi de compétition, on remplit nos objectifs progressivement et c’est pour cela que nous travaillons. Le titre ? Il n’y a pas d’urgence, on veut gagner la Ligue 1 et l’objectif est juste de rester compétitif partout où on est engagé. Peu importe quand on gagne le championnat», a tout d’abord assuré l’ancien sélectionneur de la Roja. Relancé sur la gestion de son effectif, l’homme fort des Rouge et Bleu a par ailleurs souligné la progression constante de son collectif avant de livrer, selon lui, la clé d’une fin de saison potentiellement historique.

Luis Enrique vise le quadruplé !

«Pour pouvoir être candidat à tous les matches, il faut un effectif large, de 23 joueurs au minimum, c’est ce qu’on a ici. Au fil de la saison, les joueurs ont été importants. Il faut qu’ils soient tous prêts pour aider l’équipe, peut-être simplement pour tirer un penalty. J’aime voir l’attitude de mes joueurs à l’entraînement». Fidèle à ses principes, Luis Enrique a ainsi rappelé sa volonté de s’appuyer sur l’ensemble des forces en présence. Une philosophie assumée qui lui permet aujourd’hui d’ambitionner un quadruplé retentissant. «Je crois que le jour de ma présentation nous avons parlé très clairement de vouloir être en lice pour tous les trophées, nous sommes toujours en lice, on est en train de le réussir, il faut désormais voir comment on va finir mais on a la possibilité de tout gagner, à suivre».

Pour parvenir à ses fins, l’ancien coach du Barça a malgré tout rappelé l’importance d’une parfaite gestion émotionnelle des événements. Questionné sur une possible finale face au Real Madrid, à Wembley, le 1er juin prochain, il a ainsi appelé à la vigilance. «Il faudra éliminer le Borussia Dortmund, dans le groupe de la mort comme vous vous en souvenez. La demi-finale sera excitante et très difficile». Un discours aussi mesuré qu’ambitieux avant de retrouver «la meilleure équipe des 10 dernières journées». Opposé à l’OL, ce dimanche (21h), le PSG aura en effet l’occasion de faire un pas de plus dans la défense de son titre. La fin de saison s’annonce, quoi qu’il en soit, palpitante dans la Ville Lumière.

