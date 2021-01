Barça : Joan Laporta promet une offre convaincante pour faire prolonger Leo Messi

Candidat à la présidence du Barça et favori, Joan Laporta estime être le plus à même de pouvoir prolonger le contrat de Leo Messi. L'avocat, qui a déjà occupé ce poste entre 2003 et 2010, bénéficie selon lui de son expérience au poste et de sa relation privilégiée avec l'Argentin, avec qui il a remporté deux Ligue des Champions en 2006 et 2009.

« Il (Messi) a dit qu'il attendrait jusqu'à la fin de la saison et cela nous donne du temps pour lui soumettre une proposition convaincante. J'ai de la crédibilité auprès de Leo. Il m'a toujours dit que tout ce que je lui ai promis s'est réalisé. Il sait que si je donne ma parole, je la tiens. » Les élections doivent se tenir le 24 janvier prochain et l'avenir de la Pulga est évidemment l'enjeu le plus fort de la campagne.