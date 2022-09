PSG : Neymar très heureux de la victoire face à Lyon

La suite après cette publicité

Neymar s'est arrêté au micro de PSG TV après la victoire 1-0 face à Lyon hier soir comptant pour la 8e journée de Ligue 1. Le Brésilien auteur d'une passe décisive pour Messi en tout début de match était très satisfait de son équipe, à l'occasion de son 100e match pour le PSG. Soirée parfaite, donc, avant de partir pour la trêve internationale avec le Brésil.

« Mon sentiment c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matches en ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux d'autant plus qu'on remporte ce match. Oui ça a été un très bon match ce soir, nous avons très bien joué. On a remporté ce match qu'on savait difficile, face à un adversaire coriace. On a su bien se comporter, tant défensivement qu'offensivement et c'est ce qui nous a permis de l'emporter. C'était ça le plus important ».