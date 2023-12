Les dates du mercato d’hiver

Le marché des transferts ouvre ses portes ce lundi 1er janvier à minuit dans la plupart des pays européens, notamment dans les championnats de premier plan. C’est par exemple le cas en France, en Angleterre et en Allemagne. Pour d’autres, il faudra patienter quelques heures supplémentaires, voire des jours pour certains.

L’Espagne, l’Italie ou encore les Pays-Bas ouvrent ce mercato hivernal 2024 le 2 janvier, tandis qu’il faudra attendre le 3 pour le Portugal et même le 5 pour la Belgique. L’Arabie saoudite, qui risque d’animer à nouveau ce marché, affiche des dates plus conventionnelles avec un lancement le 1er janvier et la fermeture le 30 janvier, soit la veille de la plupart des championnats européens, le 1er février à 23h59.

Les principales dates du mercato hivernal

Allemagne : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Angleterre : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

France : du lundi 1er janvier au jeudi 1er février 2024

Espagne : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Italie : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024.

Arabie saoudite : du lundi 1er janvier au mardi 30 janvier 2024

Pays-Bas : du mardi 2 janvier au jeudi 1er février 2024

Portugal : du mercredi 3 janvier au vendredi 2 février 2024

Belgique : du vendredi 5 janvier au jeudi 1er février 2024

Turquie : du jeudi 11 janvier au vendredi 9 février 2024

Suisse : du jeudi 18 janvier au jeudi 15 février 2024

Russie : du jeudi 25 janvier au jeudi 22 février 2024.