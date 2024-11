La liste de l’Algérie sans Rayan Cherki

Vladimir Petkovic vient d’annoncer la liste des Fennecs retenus pour disputer les deux prochains matchs du 14 et 17 novembre face à la Guinée Équatoriale et le Liberia comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025.

On y retrouve des éléments phares tels que Riyad Mahrez, Amine Gouiri ou Rami Bensebaïni. Et les retours de Chaibi et Belloumi, tout comme la première convocation de l’attaquant de Copenhague Chiakha. À noter toutefois qu’Houssem Aouar est indisponible pour ce rassemblement et que les binationaux Mitchell Weiser, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche ne sont pas présents.