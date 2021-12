Serie A : la Fiorentina s'impose à Bologne

La seizième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à 12h30 au stade Renato Dall'Ara où Bologne accueillait la Fiorentina. Après deux victoires consécutives face à La Spezia (1-0) puis contre l'AS Roma (1-0), les locaux voulaient enchaîner à domicile pour intégrer le top 5 du championnat. Même objectif pour la Viola qui restait sur un succès précieux contre la Sampdoria Gênes (3-1) et qui pouvait provisoirement dépasser la Juventus en cas de succès.

Une rencontre que les hommes de Vincenzo Italiano débutaient idéalement avec l'ouverture du score de Maleh peu après la demi-heure de jeu (0-1, 33e). Juste avant la pause, Barrow trouvait la faille dans la défense de la Fio et permettait aux siens d'égaliser (1-1, 42e). Au retour des vestiaires, les visiteurs intensifiaient leur emprise sur cette partie et Biraghi remettait la Viola devant (1-2, 52e) avant que l'inévitable Vlahovic ne fasse le break sur penalty (1-3, 67e). Malgré la réduction du score d'Hickey en fin de rencontre (2-3, 83e), Bologne s'inclinait et restait à la 8e place. Bonne opération, en revanche, pour la Fiorentina qui intègre le top 5 en attendant le match de la Juventus contre le Genoa, prévu à 20h45.

