PSG : le FC Barcelone enrage après la prolongation de Neymar

La suite après cette publicité

Neymar de retour au FC Barcelone ? Il faudra encore patienter. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a prolongé ce samedi son contrat avec le champion de France jusqu'en 2025, avec une clause permettant d'allonger ce bail d'une année supplémentaire. Le feuilleton n'aura donc pas duré bien longtemps cette fois, même si la presse catalane était encore convaincue jusqu'à hier matin qu'il était possible de revoir le Brésilien sous la tunique blaugrana.

Et comme l'explique la radio RAC1, du côté de Camp Nou, on n'a pas beaucoup apprécié cette prolongation. L'état-major du club catalan avait bel et bien espoir de le recruter cet été. Un émissaire s'était déplacé à Paris il y a un mois pour discuter avec le joueur, et ce dernier lui avait fait savoir qu'il voulait à tout prix retourner en Catalogne.

Neymar avait expliqué ne pas être convaincu par le projet parisien

La star brésilienne avait notamment mis en avant le fait qu'elle ne croyait pas vraiment au projet du PSG. Au FC Barcelone, on est clairement déçu de l'aboutissement de cette affaire et on se sent aujourd'hui utilisé par le joueur, qui a, selon la direction catalane, utilisé l'intérêt des Barcelonais pour obtenir de meilleures conditions à Paris.

Ce dossier étant définitivement fermé, le club catalan va se tourner vers d'autres joueurs indique le journal. Les noms d'Erling Haaland, de Memphis Depay et du Kun Aguero restent tout en haut de la shopping list de la direction de Joan Laporta pour ce prochain mercato, pendant lequel l'écurie de Liga va pouvoir dépenser plus d'argent que prévu grâce à des manœuvres financières du nouveau président. Mais ça ne sera pas pour Neymar...