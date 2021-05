Mercato : le FC Barcelone va pouvoir dépenser beaucoup d'argent cet été

La suite après cette publicité

La situation du FC Barcelone est compliquée. Financièrement du moins, avec une dette colossale, une masse salariale qui explose et des renégociations salariales en cours. Autant dire que le prochain mercato s'annonce, ou s'annonçait du moins, assez pauvre, avec des arrivées de joueurs en fin de contrat principalement. Pourtant, la presse catalane ne cesse de parler de joueurs comme Erling Haaland ou Kylian Mbappé.

Et visiblement, c'est que les journalistes locaux ont des informations que nous n'avons pas... Car tout porte à croire que le FC Barcelone sera en mesure de recruter et de signer de jolis chèques malgré une situation financière désastreuse. Selon le média spécialiste dans la finance Expansion, le président du FC Barcelone Joan Laporta est en train de renégocier la dette du club.

Le Barça pourra recruter

La dette nette du club, qui s'élève à 488 millions d'euros, serait ainsi en passe d'être refinancée. C'est à dire qu'elle serait reportée à plus tard, et avec des intérêts différents (logiquement moins bas). Le club serait ainsi en contact avec des entités financières comme Goldman Sachs et JP Morgan pour mener à bien cette opération qui permettrait au club de respirer un peu.

Des informations qui s'ajoutent à ce qui avait été dit de l'autre côté des Pyrénées il y a deux semaines, avec la signature à venir d'un sponsor qui rapporterait 500 millions d'euros supplémentaires dans les caisses du club. De quoi permettre de renforcer l'équipe de façon considérable lors du mercato, et miser sur d'éventuels bons résultats et le retour à la normalité après la pandémie pour rembourser les dettes.