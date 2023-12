Inter Miami : arrivée imminente de Luis Suarez !

À défaut de pouvoir former la MSN, l’Inter Miami pourra se vanter d’avoir eu la MS sous ses couleurs. Après avoir enrôle l’octuple Ballon d’or Lionel Messi (36 ans) l’été dernier en provenance du Paris Saint-Germain, la franchise floridienne est sur le point de boucler la signature de l’attaquant uruguayen Luis Suarez (36 ans). C’est ce que vient d’annoncer TyCSports, confirmant ainsi son arrivée à Miami pour participer à la préparation des Herons avant le début de la saison 2024.

Désigné meilleur joueur de la Série A brésilienne, l’ancien du Barça et de Liverpool a réalisé une saison pleine, avec 26 réalisations et 17 offrandes toutes compétitions confondues sous le maillot du Gremio Porto Alegre. L’international de la Celeste devrait donc signer un contrat d’un an avec la franchise de David Beckham, avec l’option d’une saison supplémentaire. Une dernière pige s’offre donc au Pistolero aux côtés de la Pulga de l’autre côté de l’Atlantique.