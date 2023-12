Luis Suarez élu meilleur joueur de la saison du Championnat brésilien

Luis Suarez va quitter Gremio dans les prochaines heures pour rejoindre l’Inter Miami de Lionel Messi. Avant cela, l’attaquant uruguayen de 36 ans a ajouté un nouveau titre individuel à sa carrière. Ce jeudi, la chaîne de télévision ESPN Brasil lui a, en effet, décerné le « Bola de Ouro », qui récompense le meilleur joueur de la saison du Championnat brésilien. Pour rappel, Suarez a remporté cette récompense en étant coleader du classement des passes décisives (11) et deuxième meilleur buteur de la saison (17 réalisations). Parmi les trois joueurs nommés, on retrouvait également l’autre meilleur passeur du Championnat, l’ancien joueur du FC Porto Hulk, et le milieu offensif de Palmeiras Raphael Veiga.

La suite après cette publicité

«À presque 37 ans… L’année où j’ai disputé le plus de matches de ma carrière (54 matches joués)… Mais c’est aussi l’année où j’ai été le plus loin de ma femme et de mes filles. Le prix est pour elles. Chaque sacrifice a sa récompense. Merci à tous», a de son côté confié l’intéressé. A noter, par ailleurs, que le média sud-américain a révélé le onze type de la saison. Un onze où ne figure pas le futur joueur du Real Madrid, Endrick. Ce dernier pourra malgré tout se consoler avec le titre de révélation de l’année et du plus beau but de la saison, inscrit lors du match spectaculaire (4-3) entre Palmeiras et Botafogo en novembre dernier.