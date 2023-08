RC Lens - Stade Rennais : les compositions probables

La suite après cette publicité

C’est un très joli choc qui nous attend ce dimanche soir, dans le nord du pays. Le RC Lens accueille le Stade Rennais à Bollaert pour ce duel entre équipes du haut du tableau du championnat, avec des aspirations européennes conséquentes. Un duel qui sera notamment marqué par la présentation d’Elye Wahi aux supporters lensois avant la rencontre, comme expliqué par nos soins tout au long du week-end.

Les deux équipes ont cependant démarré la saison sur une dynamique différente, puisque le RC Lens s’était incliné 3-2 sur la pelouse de Brest. Les Bretons eux avaient écrasé Metz à la maison sur le score de 5-1. Ces dernières années, les Lensois ont l’habitude de l’emporter, puisqu’ils ont remporté leurs trois derniers duels face à Rennes. Les Rouge et Noir n’ont pas battu les Sang-et-Or depuis 2015 !

Du beau monde !

Pour ce duel, Franck Haise va pouvoir sortir une belle équipe, avec Samba dans les cages. Devant lui, un trio composé de Medina, Danso et Gradit pour le protéger, avec Machado et Frankowski sur les côtés. Diouf et Abdul Samed composeront ce duo solide de l’entrejeu, avec Fulgini et Sotoca en soutien de la référence offensive Morgan Guilavogui.

En face, Bruno Genesio va miser sur Mandanda dans les cages, avec une belle ligne de quatre devant lui : Truffert, Theate, Omari, Assignon. Devant eux, place à Santamaria, Bourigeaud et Le Fée. En attaque, on aura un trio très dangereux composé de Gouiri, Doku et Kalimuendo. Rendez-vous ce soir pour un joli spectacle !