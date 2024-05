Mercato : le RC Lens met deux joueurs sur le marché !

C’est peut-être la fin d’un cycle qui s’annonce au RC Lens. Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, le club artésien discute déjà avec 5 joueurs pour renforcer son effectif durant ce mercato estival. Mais qui dit arrivées, dit sans doute départs. Le dauphin du PSG l’an passé, qui est toujours en lice pour une qualification européenne en fin de saison (Lens est actuellement 6e de Ligue 1), se prépare à un grand chamboulement. Si Facundo Medina a récemment prolongé, Kevin Danso a de son côté de grandes chances de quitter l’Artois l’été prochain, tant les convoitises vont affleurer cet été.

Un départ programmé (l’arrivée de son remplaçant est même quasiment bouclée) du roc autrichien, qui pourrait d’ailleurs en amener d’autres si certains cadres historiques étaient sollicités durant l’été. Par ailleurs, la situation du très courtisé Franck Haise pourrait avoir un impact sur la décision de certains joueurs (il a récemment confié vouloir rester, mais en entretenant une certaine forme de flou). Néanmoins et selon nos informations, il y aura aussi des joueurs qui seront mis sur le marché. Le premier n’est autre que Salis Abdul Samed. Recruté pour 5 M€ à l’été 2022 par Florent Ghisolfi, suite au départ de Cheick Doucouré à Crystal Palace, le milieu ghanéen a réalisé une bonne première saison aux côtés d’un Seko Fofana très complémentaire. Mais son deuxième exercice en Sang et Or a lui parfois manqué de relief.

Abdul Samed et Fulgini ne seront pas retenus

Globalement décevant lorsqu’il a été aligné, que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat, l’international ghanéen (16 sélections) n’est pas non plus irréprochable dans son travail invisible. Autant de raisons qui vont pousser Lens à sonder le marché pour lui trouver une porte de sortie. D’ailleurs, plusieurs formations anglaises ne restent pas indifférentes au profil du joueur à l’heure actuelle. Angelo Fulgini, sur la corde raide depuis des semaines, voit son avenir bien incertain dans le Nord. Bien qu’il ait marqué à deux reprises en Ligue des Champions cette saison, l’ancien international espoir n’a pas affiché le rendement escompté. Titulaire seulement un match sur deux depuis août, l’ancien joueur de Mayence, recruté pour 7 M€ en janvier 2023, sera invité à trouver un nouveau projet, bien qu’actuellement il a retrouvé une place de titulaire depuis trois matchs et qu’il est le préposé aux coups de pieds arrêtés notamment.

Reste que le RC Lens est déjà à l’écoute de potentielles offres pour son milieu offensif sous contrat jusqu’en juin 2027. Si ses qualités restent évidentes, l’éclosion d’un David Pereira Da Costa très régulier depuis quelques semaines, et la fiabilité de l’indispensable et inamovible Florian Sotoca, n’ont pas joué en sa faveur. Adrien Thomasson, fidèle soldat du club artésien et brillant depuis son arrivée l’hiver dernier, est d’ailleurs lui aussi victime de l’émergence du « Petit Prince de la Gaillette », Pereira Da Costa. Pour autant, il y a aujourd’hui plus de chances de voir l’ex-Nantais rester à Lens, que ses deux coéquipiers. Il faudrait une belle offre d’un club de Ligue 1, présentant plus de garanties sportives, pour qua la donne soit susceptible de changer. Qu’on se le dise, l’été s’annonce chaud à Lens.