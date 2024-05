Lens : les regrets de Wesley Saïd

Considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de sa génération en France, Wesley Saïd a mis du temps à montrer l’étendue de son potentiel. À 29 ans, l’attaquant a retrouvé de la confiance depuis son arrivée à Lens il y a trois ans. Tout n’a pas été simple dans sa formation, et l’ancien Toulousain a exprimé ses regrets durant cette période dans les colonnes de L’Équipe.

«Dans ma jeunesse, on m’a tout ouvert puisque j’étais au-dessus. Je me suis peut-être reposé sur certains acquis. Puis, en grandissant, j’ai connu des difficultés pour me faire ma place. Je n’avais pas intégré que des gens n’étaient pas forcément d’accord pour qu’on leur prenne. J’avais du mal avec cette compétition», a expliqué Saïd, auteur de 7 buts en 31 matchs cette saison.