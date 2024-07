Luka Modrić prolonge avec le Real Madrid

L’histoire d’amour entre Luka Modrić et le Real Madrid n’est pas encore finie ! Le milieu croate prolonge son contrat au Real Madrid d’une saison supplémentaire, jusqu’en 2025. À 38 ans, le Ballon d’or 2018 devrait disputer son ultime saison avec les Merengues.

La suite après cette publicité

Arrivé à Madrid, en 2012, en provenance de Tottenham, le natif de Radar a disputé 534 matchs, a inscrit 39 buts et a délivré 86 passes décisives. Il a également remporté six Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024) ainsi que quatre Liga (2017, 2020, 2022 et 2024), quatre Supercoupes d’Europe (2015, 2017, 2018 et 2023) et quatre Coupes du monde des clubs (2017, 2018, 2019 et 2023). Une véritable légende.