M’baye Niang signe en Serie B

C’est un nom bien connu des supporters rennais et montpelliérains qui fait son retour en Europe. Ce mercredi 15 janvier, la Sampdoria a officialisé la signature de M’Baye Niang au club dès cet hiver. L’attaquant sénégalais, libéré de son contrat avec le Wydad Casablanca signé en septembre, arrive pour renforcer le secteur offensif de la Samp, seizième de Serie B.

M’Baye Niang va retrouver un pays qu’il connaît après avoir terminé sa formation du côté de l’AC Milan, puis d’avoir évolué au sein du Genoa, du Torino et plus récemment d’Empoli. Passé par la Ligue 1, il avait notamment porté le maillot de Montpellier, du Stade Rennais et des Girondins de Bordeaux, avec 40 buts en 165 matches dans le championnat de France.