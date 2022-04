L'OL regrette déjà Maxence Caqueret

Revenu à l'OL cet hiver sous la forme d'un prêt, Tanguy Ndombele (25 ans, Tottenham) a rapidement repris ses marques entre Rhône et Saône. Son entente au milieu de terrain avec Maxence Caqueret était l'un des points forts des Gones. Mais Peter Bosz et les Rhodaniens vont devoir faire sans le joueur formé au club, blessé (lésion méniscale) et absent au moins un mois.

En conférence de presse, Ndombele a réagi au sujet de son jeune coéquipier de 22 ans. «C'est sûr qu'on est déçu pour Maxence. Avant d'être un coéquipier, c'est un ami. On doit aller de l'avant. Le coach décidera qui jouera. On est concentré sur l'objectif et on espère récupérer Maxence vite». Son entraîneur, Peter Bosz, était aussi déçu. «C'est clair qu'il n'y a pas un deuxième Maxence dans l'effectif. Il a ses propres qualités. Mais il faut s'adapter. C'es sûr que ça va changer des choses, mais il n'y a pas de deuxième Maxence ...» L'OL va vite devoir digérer et trouver des solutions.