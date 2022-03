Chelsea : Nick Candy augmente son offre de rachat

Les prochaines heures seront décisives pour Chelsea. Sky Sports informe ce lundi que Nick Candy, un promoteur immobilier britannique, a augmenté sa première offre pour racheter la propriété de Roman Abramovich. La nouvelle proposition de l'homme âgé de 49 ans, soumise à Raine Group vendredi, se situerait désormais aux alentours des 2,39 milliards d'euros, alors que l'oligarque russe en attendrait environ 3 milliards. Une offre revue à la hausse en raison de l'entrée en jeu d'une grande institution coréenne dans son Blue Football Consortium.

Le média britannique précise que cette offre de rachat devrait figurer parmi celles retenues par Raine Group. Cette dernière, une banque chargée de la vente des Blues, va désormais se réunir pour évaluer et analyser les propositions dont elle dispose. Raine Group devrait ensuite rendre son verdict ce lundi dans la soirée, ou très tôt mardi. Le processus de vente de Chelsea devrait ensuite durer environ 1 mois. Nick Candy a notamment fait part de son projet de «redonner le foot aux fans et de les placer au cœur des opérations et de la stratégie de CFC», promouvant également «l'engagement communautaire».