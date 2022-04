Rachat de Chelsea : un favori se distingue dans le sprint final

La suite après cette publicité

Depuis mars 2022, le Chelsea Football Club est en vente. «Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du club», lâchait Roman Abramovich, obligé de se séparer du club londonien suite à l'Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, dans un communiqué qui a inquiété l'ensemble des supporters de Chelsea quant à l'avenir de leur club.

Pourtant, le vainqueur en titre de la Ligue des Champions n'a pas manqué de prétendant. Un trio de consortiums s'était distingué parmi les probables racheteurs. On retrouve d'abord Stephen Pagliuca, le coprésident de Bain Capital et détenteur des parts dans la franchise américaine des Boston Celtics (NBA) et de l’Atalanta Bergame. Mais l'Américain n'est pas le favori pour reprendre le flambeau. Plus coté pour acquérir les Blues, le propriétaire de la franchise américaine des Philadelphia Sixers et copropriétaire de Crystal Palace, Sir Martin Broughton, semble également maintenant devancé dans ce dossier. Les soutiens de Lewis Hamilton et de Serena Williams n'ont finalement pas aidé l'homme d'affaires lié au consortium Harris Blizter Sports & Entertainment.

Le club qui valait trois milliards

Mais alors qui reste-t-il pour prendre le fauteuil de Chelsea, et à quel prix ? Le cofondateur de la banque d'affaires en charge de la vente de Chelsea, Raine Group, a récemment déclaré que le prochain propriétaire de Chelsea ferait une véritable affaire. «À mon avis, Chelsea et tous les clubs de première division vaudront probablement plus de 10 milliards de dollars dans cinq ans. Je pense donc que celui qui achète Chelsea aujourd'hui au prix dont nous parlons fera un braquage», expliquait Joe Ravitch au Financial Times.

De quoi faire monter les négociations avant la date butoir, sachant que Chelsea espère avoir un nouveau propriétaire en place d'ici à la fin mai. Et alors que Raine a été chargée d'orchestrer une vente du club d'environ 3,5 milliards d'euros, sous le contrôle du gouvernement britannique, la prise de parole de Ravitch semble avoir porté ses fruits puisque Ineos, par son patron Sir Jim Ratcliffe, l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, avait annoncé avoir déposé une offre de dernière minute de 4,25 milliards de livres sterling pour acheter le club de l'ouest de Londres, dans The Times.

Jim Ratcliffe, une candidature trop tardive ?

Mais pourtant, c'est bien un autre investisseur qui est en tête pour reprendre les Blues. D'après les informations de Sky Sports, Todd Boehly, copropriétaire des Dodgers de Los Angeles et qui bénéficie du soutien de Clearlake Capital, une société d'investissement américaine, reste en position dominante en ce qui concerne le rachat. Déjà en lice avec Sir Martin Broughton et Stephen Pagliuca pour reprendre les Londoniens, il serait le mieux positionné et le favori de la banque Raine pour procéder au rachat et serait rentré en négociations exclusives afin de racheter Chelsea.

La candidature d'Ineos, déjà propriétaire de l'OGC Nice, semblerait avoir été transmise trop tardivement, même si aucun refus officiel n'a été prononcé. Ratcliffe, ainsi que les trois autres consortiums sont toujours en lice et ont été d'accord pour accepter les demandes de M. Abramovich. Le club et Raine ont maintenant toutes les cartes en mains et devront prochainement prendre une décision pour décider du nouvel acheteur de Chelsea, avant de le soumettre au gouvernement. Le nom devrait être connu dans les prochains jours...