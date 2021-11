FC Barcelone : Sergi Barjuan vole au secours de Philippe Coutinho

Entré en jeu face à Alavés (1-1), le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho a été la cible de sifflets venant des tribunes du Camp Nou. Néanmoins, l’international auriverde (63 sélections, 18 buts) n’a pas pu empêcher le match nul concédé par les siens. En conférence de presse avant d’affronter le Dynamo Kiev pour le match de la dernière chance en Ligue des Champions ce mardi (21 heures, à suivre en direct commenté sur FM), l’entraîneur intérimaire catalan Sergi Barjuan a tenu à défendre son joueur et a également demandé aux supporters blaugranas de le soutenir pour retrouver son niveau d’antan.

La suite après cette publicité

«J'ai parlé à tout le monde et j'ai aussi parlé à Coutinho. Je lui ai dit que j'avais aussi été sifflé au Camp Nou. La seule façon d'être fort est d'être soi-même et c'est ce que je lui ai demandé. Plus vous avez de difficultés et plus vous voulez jouer votre rôle seul, plus c'est compliqué. S'il a plus d'aide, ce sera important. Nous espérons redécouvrir le Coutinho de Liverpool», a-t-il déclaré avant le déplacement en Ukraine.

Pour toute première inscription sur Unibet, profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI. Créez dès aujourd’hui votre compte Unibet et pariez sur tous les matchs de Ligue des Champions.