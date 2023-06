Morgan Guilavogui signe au RC Lens

Auteur de 17 buts et 4 passes décisives avec le Paris FC la saison dernière, Morgan Guilavogui s’offre un nouveau challenge séduisant. Après une expérience réussie sous le maillot de la formation francilienne, l’attaquant polyvalent de 25 ans s’est engagé avec le RC Lens, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, jusqu’en juin 2027.

Direction le(s) haut(s-de-France) niveau ! Habitué des terrains de Ligue 2 avec le Paris FC, Morgan Guilavogui monte en puissance en rejoignant le Racing Club de Lens pour les quatre prochaines saisons. Du haut de ses 25 ans et de son mètre 88, cet attaquant délié offre polyvalence et explosivité sur le plan offensif et s’apprête à découvrir la Ligue 1 et la Ligue des Champions sous les couleurs sang et or, précise le communiqué du RCL.

