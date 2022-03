OM - OGC Nice : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ce dimanche de football va être passionnant dans les quatre coins de l'Hexagone, avec ce choc entre Monaco et Paris, le multiplex, le déplacement de l'OL à Reims et pour finir, ce duel entre deux puissances du sud, l'OM et l'OGC Nice, à suivre en direct sur Foot Mercato. Une confrontation qui s'annonce en plus décisive, puisque les deux équipes comptent le même nombre de points - 50 - et pointent à la deuxième place pour les locaux et à la troisième position pour les Aiglons.

Surtout, le Stade Rennais, sur une série de quatre succès, risque de passer devant plus tôt dans l'après-midi en cas de victoire face à Metz, ce qui fait qu'une des deux équipes du choc du soir pourrait aller se coucher, pour la première fois depuis longtemps, en étant hors du podium. On notera que les troupes de Jorge Sampaoli ont perdu leurs deux derniers matchs au Vélodrome, et que le premier match de la saison s'était conclu sur un 1-1, et que les Niçois avaient sorti les Phocéens en quarts de finale de Coupe de France en février dernier avec une large victoire 4-1.

Sampaoli peut compter sur tout le monde

Pour ce choc, le tacticien argentin peut compter sur un effectif au complet, et alignera Pau Lopez dans les cages, protégé par un duo Saliba - Caleta-Car en défense centrale. Sur les côtés, on retrouvera Kolasinac et Rongier. Dans l'entrejeu, place à Kamara, Guendouzi et Payet, avec Gerson et Under en soutien d'Arkadiusz Milik, la référence offensive de l'équipe.

En face, Christophe Galtier doit lui composer sans Dante et Boudaoui, suspendus. Benitez occupera les cages, alors que Rosario sera placé en défense centrale aux côtés de Todibo. Lotomba et Bard seront là sur les flancs. Le milieu sera composé du duo Lemina-Schneiderlin, avec Stengs et Thuram sur les ailes. Enfin, Delort et Gouiri tenteront de mettre à mal la défense marseillaise.

