Thomas Tuchel fait sa loi au Bayern Munich !

Beaucoup se sont demandé si le limogeage de Julian Nagelsmann avait réellement été une bonne décision de la part du Bayern Munich. Éliminé de la Ligue des Champions, de la Coupe d’Allemagne et menacé jusqu’au bout par le Borussia Dortmund en Bundesliga, le club bavarois n’a pas franchement subi un électrochoc spectaculaire avec ce licenciement. Mais le successeur de Nagelsmann, Thomas Tuchel, a eu le mérite de remporter au moins le championnat malgré une fin de saison pourrie par un climat délétère.

La suite après cette publicité

Entre l’affaire Mané-Sané, une équipe amorphe et une direction virée du jour au lendemain, Tuchel a dû faire face à de sacrés vents contraires. Ce lundi, Kicker nous raconte d’ailleurs que l’ancien coach du PSG était loin d’être ravi en coulisses lors de son arrivée au Bayern. En effet, s’il affichait un large sourire devant les caméras, Tuchel aurait été très surpris par l’état général de l’équipe. Il aurait jugé les joueurs hors de forme et souligné une absence de discipline criante. Le quotidien va même jusqu’à affirmer que Tuchel se serait demandé s’il avait bien fait de rejoindre le club à ce moment de la saison.

À lire

Tottenham refuse la dernière offre du Bayern Munich pour Harry Kane

Tuchel remet de l’ordre au Bayern

Face à ce constat, Tuchel a donc voulu reprendre la main. Et de quelle manière ! L’entraîneur a fait du ménage dans le vestiaire bavarois. Terminés les passe-droits et les joueurs intouchables. Le technicien se serait d’ailleurs attaqué à certains leaders de l’équipe avec une idée claire : mettre tout le monde au même niveau. Thomas Müller, Léon Goretzka et Joshua Kimmich auraient ainsi été recadrés et aujourd’hui, leur place dans le onze de départ ne leur est plus assurée. Tuchel a d’ailleurs fait savoir que des entretiens individuels seraient réalisés avant le premier match officiel de la saison (la Supercoupe d’Allemagne face au RB Leipzig le 12 août prochain) afin que chaque joueur connaisse les plans de son coach à son égard.

La suite après cette publicité

Il n’est donc pas impossible que plusieurs stars bavaroises se mettent en quête d’un nouveau club ces prochains jours. À noter toutefois que certains cadres tels que Manuel Neuer ou Serge Gnabry ont été mis en avant. Enfin, Tuchel aurait également mis de l’ordre vis-à-vis de ses dirigeants. Le coach ne veut plus de décisoires prise à son insu ou pour lesquelles il n’a pas pesé. Une règle qu’il entend appliquer notamment pour la fin du mercato munichois. Qu’on se le dise, Thomas Tuchel impose sa patte au Bayern !