PSG : l’étrange proximité entre Luis Campos et Valenciennes

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos est souvent pointé du doigt après chaque mercato. Outre les échecs sur certains dossiers ou son poste de directeur sportif du Celta de Vigo également, le dirigeant portugais était aussi décrié pour sa relation avec Jorge Mendes. Le célèbre agent portugais a placé plusieurs joueurs de son écurie au PSG. Mais Luis Campos entretient aussi une relation privilégiée avec… Jorge Maciel, actuel coach de Valenciennes et passé par Benfica mais surtout le LOSC ces 4 dernières années.

Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, le coach valenciennois a détaillé sa relation avec Luis Campos et a même lâché une petite info sur le mercato. «À chaque fois que j’ai une décision à prendre sur mon avenir dans ma vie professionnelle, je l’appelle. Il connaît le football, a beaucoup d’expérience et m’aide à trancher. Si j’ai discuté avec lui du mercato de Valenciennes ? On a discuté cet été pour des jeunes joueurs que le Paris SG était susceptible de sortir. Mais pour le reste, je crois qu’il a assez de travail là-bas !», a-t-il confié. Pour rappel, cet été, le nom du jeune Ilyes Housni avait été évoqué en prêt du côté de Valenciennes.