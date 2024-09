La déclaration surprenante de Textor sur le niveau d’Adryelson à l’OL

Recruté l’hiver dernier par l’Olympique Lyonnais en échange de 3,580 M€, le défenseur brésilien Adryelson (26 ans) débarquait tout droit de Botafogo, club membre de la galaxie Eagle. Six mois plus tard, après seulement deux apparitions en Ligue 1, le joueur est reparti dans son ancien club, prêté par les Gones. Présenté aux médias, Adryelson a eu droit à un hommage de John Textor. Mais l’Américain s’est fendu d’une déclaration qui devrait faire réagir les supporters lyonnais.

« Je sais que ce club compte beaucoup pour vous, il est dans votre cœur. (…) Je veux que tout le monde sache que notre entraîneur en France (Pierre Sage, ndlr) m’a dit qu’Adry était notre meilleur défenseur central en France. (…) C’est un joueur fort, en pleine évolution. (…) Nous allons avoir besoin de toi. Tu voulais revenir ici et aider ton club. Tu as vu ce moment, tu as vu ce besoin. L’entraîneur ne voulait pas que tu partes. Je ne savais pas ce que je voulais, parce que je me sentais déchiré, mais je sais que ton cœur est ici, et que tu vas faire du bon travail ici. (…) Les gens de Lyon sont fiers de toi, mais les gens de Botafogo sont très heureux de te retrouver », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lance!