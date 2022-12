Pays-Bas - États-Unis : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 débutent aujourd'hui au Qatar ! En ouverture, deux équipes invaincues lors de la phase de poules s'affrontent. Leaders du Groupe A, avec deux victoires (Qatar, Sénégal) et un match nul (Equateur), les Pays-Bas se confrontent aux Etats-Unis, auteurs de deux nuls (Angleterre, Pays de Galles) et d'un succès (Iran), deuxièmes de la poule B (un match à suivre en direct commenté sur FM à 16h).

Louis van Gaal opte pour un 3-4-1-2, avec Noppert dans le but, protégé par Timber, van Dijk et Ake. Dumfries et Blind prennent les couloirs avec de Jong et de Roon à l'intérieur. Klaassen est en soutien du duo Gakpo-Depay. En face, Gregg Berhalter choisit de faire confiance à un 4-1-2-3. Turner est au but, protégé par Dest, Zimmerman, Ream et Robinson. Adams est devant la défense, avec Musah et McKennie un cran plus haut. Trio d'attaque composé de Weah, Ferreira et Pulisic.

Les compositions d'équipes :

Pays-Bas : Noppert - Timber, van Dijk, Ake - Dumfries, de Roon, de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

États-Unis : Turner - Dest, Zimmerman, Ream, Robinson - Adams - Musah, McKennie - Weah, Ferreira, Pulisic

