Rennes : prolongation en vue pour Camavinga !

Eduardo Camavinga était en conférence de presse ce mercredi du côté de Rennes et il a été logiquement questionné sur son avenir, alors que les meilleurs clubs européens ont coché son nom en vue de l'été prochain. Une prolongation au Stade Rennais semble pour autant possible à l'écouter. « Je vois, j'entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant. J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur ».

Et justement, il semblerait bien qu'une prolongation soit en bonne voie. Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain de 18 ans pourrait allonger son contrat d'un an, se liant donc jusqu'en 2023 avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour ce dernier, qui serait en meilleure position pour négocier avec les courtisans de l'international français l'été prochain.