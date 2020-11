FC Barcelone-Osasuna : les compositions officielles !

Au lendemain de la défaite du Real Madrid sur sa pelouse face à Alavés (1-2), le FC Barcelone, triste 14e, reçoit au Camp Nou une équipe d'Osasuna, 15e, collée à ses basques. A l'aise en Ligue des champions, les Blaugrana ont besoin de points en Liga, où ils ne comptent qu'une seule victoire sur les six derniers matches.

Pour tenter d'emmagasiner trois nouveaux points, Ronald Koeman doit composer sans plusieurs joueurs blessés : Piqué, Sergi Roberto, Araujo et Umtiti pour la défense, Fati pour l'attaque. Il s'appuie sur un 4-2-3-1 et compte sur les retours de Messi, Griezmann et de Jong comme titulaires. Oscar Mingueza, 21 ans, fait la paire avec Clément Lenglet en défense centrale.

Les compositions officielles :

Barça : ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - de Jong, Pedri, Coutinho- Messi, Braithwaite, Griezmann

Osasuna : Sergio Herrera - Nacho Vidal, Unai Garcia, Raul Navas, Roncaglia, Jony - Iñigo Perez, Oier, Moncayola - Ruben Garcia, Budimir