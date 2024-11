Liverpool : le coup de gueule de Mohamed Salah sur son avenir

Un doublé salvateur pour offrir une dixième victoire à son équipe en 12 journées. Plus que jamais, Mohamed Salah est redevenu le joueur phare de Liverpool, celui qui fait naître les espoirs d’une saison pleine de succès. Leaders de la Premier League avec 8 points d’avance désormais sur Manchester City, les Reds se frottent les mains du retour au premier plan de l’Égyptien de 32 ans. Qui compte déjà 10 buts (2e au classement des buteurs) et 6 passes décisives (2e au classement des passeurs) en championnat, et 12 buts et 10 assists toutes compétitions confondues.

De quoi lui garantir une prolongation de contrat à Liverpool ? Eh bien, pas vraiment, et cela commence à sérieusement agacer le joueur, dont le bail arrive à expiration en juin prochain, lui qui a rejoint le club en 2017. Car c’est Salah qui a décidé de parler aux journalistes présents en zone mixte du côté de Southampton, à l’issue de la rencontre. Pour dire ce qu’il avait sur le cœur.

Salah est déçu

« Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club », a lancé froidement l’Égyptien. « Je suis probablement plus parti que resté. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir. » Visiblement, le joueur est touché par cette situation, alors qu’il a clairement fait comprendre qu’il voulait poursuivre l’aventure. Et qu’il se donnait les moyens de rester physiquement au top niveau.

Relancé pour savoir s’il était déçu de cette situation, il a répondu : « bien sûr, oui. J’aime les fans. Les fans m’aiment. Au final, ce n’est pas entre mes mains ou celles des fans. Attendons de voir. » Mais cela commence à faire déjà un certain temps qu’il attend, et cela l’agace. : « bien sûr, oui. Je ne vais pas prendre ma retraite bientôt, donc je joue juste, je me concentre sur la saison et j’essaie de gagner la Premier League et j’espère aussi la Ligue des Champions. Je suis déçu, mais nous verrons. » Le message est clairement passé, et la direction des Reds va vite devoir trancher, sous peine de voir son meilleur joueur se renfrogner davantage.

