Coupe du Monde : un duo Arabie Saoudite-Italie pour 2030 ?

Voilà une idée originale. Selon les informations de The Athletic, l'Arabie Saoudite et l'Italie pourraient déposer une candidature conjointe afin d'accueillir le Mondial 2030. Si le plus logique pour les Saoudiens, sur le papier et d'un point de vue géographique, serait de s'allier à l'Égypte et au Maroc pour offrir une option MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), l'affaire n'est pas aussi simple que cela.

La suite après cette publicité

Le média précise que l'Égypte et la Maroc devraient réaliser d'importants travaux au niveau de leurs infrastructures. Il y aurait également quelques inquiétudes d'un point de vue commercial et économique, mais aussi au niveau de la sécurité assurée dans ces pays. Plusieurs sources proches du dossier ont précisé à The Athletic qu'une candidature commune avec l'Italie apporterait plus de garanties à l'Arabie Saoudite. Pour organiser la Coupe du Monde 2030, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles pourraient aussi s'allier pour obtenir le gros lot.