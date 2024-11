Tifo pro-Palestine au Parc : le PSG et la FFF convoqués au Ministère de l’Intérieur

Le PSG ne s’attendait peut-être pas à de telles proportions. Hier soir en amont de la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l’Atlético de Madrid en C1 (1-2), le Collectif Ultras Paris avait déployé un impressionnant tifo «Free Palestine», une façon de rendre hommage aux victimes du conflit au Proche-Orient depuis plusieurs mois. Pourtant, à l’issue du match, le PSG s’est désolidarisé de cette initiative, assurant qu’il n’avait pas été mis au fait de ce "projet d’affichage".

S’il ne devrait finalement pas être sanctionné par l’UEFA, le club de la capitale va quand même être convoqué au Ministère de l’Intérieur. Le directeur général parisien, Victoriano Melero, fera office de représentant et sera même accompagné de Philippe Diallo, patron de la 3F. C’est le secrétaire d’État chargé de la Citoyenneté et de la Lutte contre les discriminations, Othman Nasrou, qui l’a annoncé dans un courrier consulté par l’AFP et adressé à la FFF et au PSG.