Manchester United : Marcus Rashford, un retour plus qu'attendu

«Marcus (Rashford) a fait des choses remarquables à son jeune âge et il entre maintenant dans un moment important pour un footballeur. Il apprend, il accumule toujours plus d'expérience. Il a eu du temps pour réfléchir sur ce qu'il a fait en dehors du terrain aussi, parce qu'il a fait des choses fantastiques. (...) Maintenant, il faut peut-être prioriser son football et se concentrer là-dessus.» Voilà l'avertissement qu'avait lancé Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, au jeune joueur de 24 ans, en amont de la rencontre face à Leicester (2-4).

Absent des terrains depuis son opération à l'épaule après la finale de l'Euro 2020 perdue contre l'Italie en juillet dernier, l'international anglais a d'ores et déjà montré qu'il était également un indéboulonnable de l'attaque des Red Devils. Lancé peu après l'heure de jeu au King Power Stadium, Rashford s'est rapidement montré intéressant en tentant de combiner avec Cristiano Ronaldo et avant d'égaliser pour United d'une belle frappe sous la barre de Schmeichel, malgré la défaite. «C'était trop facile pour eux de nous percer, c'est quelque chose que nous avons analysé et nous allons faire de notre mieux pour que cela ne se reproduise pas. Le match de demain est une occasion parfaite pour nous de le montrer», a-t-il analysé en conférence de presse, ce mardi.

Manchester United compte sur Marcus Rashford

À la veille de son retour à Old Trafford, l'attaquant de 24 ans doit maintenant montrer qu'il peut faire passer un cap à son équipe et montrer qu'il est l'un des leaders du club mancunien. Si Cristiano Ronaldo, arrivé cet été, s'avère être d'une efficacité impressionnante, le reste de l'attaque mancunienne peine à suivre. Les performances de l'autre star estivale, Jadon Sancho, acquis pour environ 85 millions d'euros, ne sont pas à la hauteur des attentes, lui qui n'a toujours pas inscrit son premier but sous le maillot des Red Devils.

Mais Marcus Rashford semble être passé à autre chose après sa longue blessure et est maintenant prêt à assumer cette pression pour relever Manchester United, qui ne compte que deux victoires en sept rencontres et reste troisième de son groupe de Ligue des Champions. «Pour être honnête, je ne veux pas parler de mon passé, je veux juste regarder vers l'avant et être le meilleur joueur que je puisse être pour aider mes coéquipiers. Je me concentre surtout sur le prochain match», mercredi soir, face à l'Atalanta, leader du groupe F.

