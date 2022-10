Noël Le Graët au coeur d'une nouvelle polémique

Alors qu'un nouveau numéro de Complément d'enquête sera diffusé ce jeudi soir sur France 2, un premier extrait a été dévoilé. Dans ce dernier, l'intérêt est notamment porté à l'hôtel des joueurs et du staff de l'équipe de France. Sur des images tournées en caméra cachée, des images de locaux insalubres, lieux de vie réservés aux employés, sont dévoilés à l'écran.

Montrées à Noël Le Graët, ces images ont reçu une réaction quelque peu étonnante de la part du président de la FFF. « On va discuter avec le directeur de l'hôtel. On va lui montrer ces images. Ce n'est pas insoluble! C'est juste un coup de peinture! On a encore le temps de réparer ça. (...) Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays... Même peut-être pas très loin d'ici » déclare-t-il. Un sujet qui ne semble pas le préoccuper plus que ça.