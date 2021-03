LdC : les équipes qualifiées pour les quarts de finale

Les huitièmes de finale retour de Ligue des Champions se sont terminés ce mercredi soir avec les qualifications de Chelsea et du Bayern Munich. On connait donc l'ensemble des équipes qualifiées pour les quarts de finale et il y aura du beau monde avec notamment trois clubs anglais (Chelsea, Liverpool, Manchester City).

L'Allemagne est également bien représentée puisque le Borussia Dortmund et le Bayern Munich seront aussi de la partie. Côté français, le dernier représentant, le Paris Saint-Germain, est encore là après avoir éliminé le FC Barcelone. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi aux alentours de 12h.

Les huit qualifiés pour les quarts de finale de C1 :