Mercato : l'incroyable boulette de la Lazio

Le dernier jour du mercato offre souvent des histoires surprenantes. Et l'histoire de cet été 2021 arrive sûrement de la Lazio. En effet, le club romain est intéressé par l'ailier serbe Filip Kostic et a envoyé une offre par mail comme l'a suggéré le directeur sportif des Biancocelesti Igli Tare. «Il y a six ou sept jours, j'ai déjà informé Markus Krösche que nous aimerions avoir Kostic. On nous a alors demandé de faire une offre écrite. Nous l'avons confirmé par e-mail, comme demandé. Ensuite, il a été publiquement déclaré qu'il n'y avait pas d'offre» a expliqué l'Albanais.

D'après les informations de Bild, le club italien se serait tout simplement trompé d'adresse mail. Une erreur qui pourrait être volontaire, car le prix de 15 millions d'euros plus 3 de bonus demandé est bien trop élevé pour l'équipe coachée par Maurizio Sarri.