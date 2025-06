Un grand d’Europe veut s’offrir Mattéo Guendouzi

Hier soir, l’équipe de France a affronté l’Espagne en 1/2 finale de la Ligue des Nations. Les Bleus se sont inclinés 5 à 4, au terme d’un match riche en bus. Convoqué pour ce rassemblement du mois de juin, Mattéo Guendouzi est resté sur le banc. Mais le joueur de Lazio se tient prêt à répondre présent dimanche si le sélectionneur venait à faire appel à lui durant le match face à l’Allemagne pour la troisième place. Présent lors des derniers rassemblements des Tricolores, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille semble avoir convaincu DD de lui faire une place dans son groupe.

Une bonne nouvelle à un an de la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous que Guendouzi espère ne pas manquer. Pour cela, il faudra réussir de bonnes performances en club. Mais il n’est pas encore certain que ce soit sous le maillot de la Lazio. Arrivé sous la forme d’un prêt, puis recruté définitivement en 2024, le milieu français a su se faire une place au sein du club de la capitale italienne. Après une première année à 45 matches (3 buts, 4 assists), il a enchaîné avec 48 rencontres jouées lors de l’exercice 2024- (1 but, 5 assists).

Allegri vise Guendouzi

Titulaire en force, le joueur de 26 ans a attiré le regard de plusieurs écuries. Au mois de mai, le Corriere dello Sport a révélé que Newcastle et Aston Villa sont des candidats à sa venue. Les Villans ont d’ailleurs un atout dans leur manche avec Unai Emery, qui connaît bien le joueur depuis son passage à Arsenal. Mais il n’y a pas qu’en Premier League que le profil de Guendouzi plaît. En effet, le Corriere della Sera révèle que l’international français est aussi dans le viseur de l’AC Milan.

Arrivé sur le banc lombard il y a quelques jours, Massimiliano Allegri a donné deux noms à sa direction. Celui d’Adrien Rabiot, qu’il connaît et apprécie. Le second nom est celui de Guendouzi, qui lui a tapé dans l’œil. La vente de Tijjani Reinjders à Manchester City permettra de financer le transfert de l’un des deux milieux français. Si Rabiot discute prolongation avec l’OM, Guendouzi, lui, a des chances de s’en aller. D’autant que la Lazio n’est pas fermée à une vente avec l’absence de coupe d’Europe. Un montant d’environ 30 M€ est évoqué. Affaire à suivre…