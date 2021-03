Real Madrid : Sergio Ramos se souvient quand Faubert s'est endormi sur le banc

Plus de 10 ans après le (court) passage de Julien Faubert au Real Madrid, on continue de se souvenir de lui au sein de la Casa Blanca, mais pas forcément pour les meilleures raisons. Sergio Ramos, au club depuis 2006, a côtoyé l’ancien international français et a été marqué par sa sieste sur le banc des remplaçants lors d’un match face à Villarreal en 2009.

«L’histoire la plus connue, c’est Faubert qui s’est endormi sur le banc. Je pense que le calendrier ne lui convenait pas beaucoup. Il était jet-lagué. Ce sont des choses qui arrivent dans le football mais je n’ai rien vu de tel depuis», a expliqué ironiquement le champion du Monde 2010 lors d’un live sur les réseaux sociaux, avant d’ajouter plus sérieusement : «il n’a pas appris la langue parce qu’il n’est pas resté longtemps. De la même manière, il ne s’est lié avec personne. Quand il est arrivé, il était très jeune et il y avait aussi les Galactiques. C’était une autre époque et j’allais plutôt de l’autre côté». Un passage anecdotique en Espagne pour Julien Faubert, qui n'a disputé que deux rencontres avec le maillot des Merengues.